Угорщина відхрестилася від зальоту своїх дронів до України

Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України, про що сьогодні заявив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

У Міноборони Угорщини наголосили, що "заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності".

"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", - заявили у відомстві.

Там також нагадали, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - додали в угорському Міноборони.