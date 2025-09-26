Двічі і на різних висотах. Генштаб показав докази зальоту угорського дрона до України

Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт дрона. Він порушив кордон України зі сторони Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", - йдеться в повідомленні. У Генштабі зазначили, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком безпілотників типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ. Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону. Фото: Генштаб ЗСУ