Двічі і на різних висотах. Генштаб показав докази зальоту угорського дрона до України
Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт дрона. Він порушив кордон України зі сторони Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.
З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком безпілотників типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ.
Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону.
Фото: Генштаб ЗСУ
Угорські дрони залетіли в Україну
Нагадаємо, сьогодні,26 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.
Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".
"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - заявив Сійярто.
До того ж Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України.