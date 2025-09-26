Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст

Словаччина під час обговорень нового, 19-го санкційного пакета проти Росії заблокувала обмеження, які планує ввести Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки що блокує", - підсумував Йозвяк.

За його словами, посли країн-членів Євросоюзу сьогодні вперше обговорили пакет санкцій. Проте Словаччина відразу заявила, що блокуватиме його.

Зазначимо, що Європейська комісія 19 вересня представила на обговорення країн-членів Євросоюзу 19-й пакет санкцій проти російського режиму. Серед іншого там прописали відмову від російського газу до 1 січня 2027 року.

Відмова від російських енергоресурсів - головна умова з боку президента США Дональда Трампа. Тільки в цьому випадку він обіцяє нові санкції США проти Росії.

Розуміючи, що проросійські Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.