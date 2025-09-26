ua en ru
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ

П'ятниця 26 вересня 2025 14:36
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ Фото: Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ (facebook.com MchsRussia)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 26 вересня українські військові вчергове завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання та пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як уточнили у Генштабі, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Операція відбувалася в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до російських військових частин.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн і він залучений до забезпечення російської армії.

За попередніми даними, по об’єкту зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь і повні деталі ураження уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на підрив наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Атаки на Афіпський НПЗ

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронів загорівся один із найбільших нафтозаводів Росії, який виробляє пальне для російської армії. Йшлося про Афіпський НПЗ.

Варто додати, що цей нафтопереробний завод у Росії неодноразово ставав ціллю українських дронів.

Востаннє його атакували 28 серпня, коли внаслідок удару виникла велика пожежа. Напередодні, 7 серпня, об’єкт також зазнав атаки.

