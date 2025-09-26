Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро
Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,6 млрд крон (близько 400 млн євро).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
У рамках 27-го пакета допомоги Данія виділяє кошти на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України.
Також Данія виділить частину коштів на "інші форми допомоги", але відомство не уточнило які саме.
"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, - це збільшити внесок в українську оборонну промисловість. Саме тому сьогодні ми додатково виділяємо майже 1,6 мільярда крон на так звану "данську модель", - зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У 2024 році Україна та Данія запровадили нову модель допомоги Україні та передачі озброєння. Її назвали "данською". Країни фінансують закупівлю озброєння для Сил оборони України в українських виробників.
Загалом Данія передбачила на "данську модель" у період 2024 - 2027 років близько 5,9 млрд крон (понад 920 млн євро).
На цей час ухвалені зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон (2,9 млрд євро) у межах данської моделі з 2024 до 2027 року. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу.
"Данська модель"
Нагадаємо, у 2024 році партнери почали закуповувати зброю для України напряму у вітчизняних виробників. Першою це зробила Данія, пізніше до проєкту приєдналися інші країни, зокрема Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії.
Така ініціатива дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку України.
Через "данську модель" профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана". Такі закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті - дрони та артилерія.
Минулого року за "данською моделлю" було використано більш ніж 500 млн доларів із загальної суми у 1,5 млрд доларів. Зараз триває робота щодо потенційного розширення можливостей проєкту.
В компанії "Українська бронетехніка", яка виробляє бронеавтомобілі, дрони, боєприпаси та іншу техніку, підтвердили РБК-Україна, що "данська модель" на сьогодні - це працюючий і досить ефективний механізм допомоги. Вона реалізується у двох форматах, залежно від джерела фінансування.
Перший формат передбачає, що кошти на закупівлю зброї збираються партнерами - Данією, Норвегією та іншими країнами. Другий формат - закупівлі зброї здійснюються за прибутки від заморожених російських активів.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Данія у 2025-2028 роках виділить 375 млн доларів на відновлення України за програмою Ukraine Transition Program.
У травні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд данських крон (536 млн євро).
У квітні також уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 млрд данських крон (близько 995 млн доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.
Також у березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 млн євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.