ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Слідом за Данією невідомі дрони помітили над Німеччиною: що відомо

Німеччина, П'ятниця 26 вересня 2025 19:37
UA EN RU
Слідом за Данією невідомі дрони помітили над Німеччиною: що відомо Фото: поліція Німеччини розслідує підозру у шпигунстві (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.

Повідомляється, що кілька дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном в ніч на п'ятницю, 26 вересня. За словами місцевого міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, наразі розслідується підозра у шпигунстві.

Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів. Поліція землі у співпраці з іншими північнонімецькими землями посилює захист від дронів.

За словами Зюттерлін-Ваак, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.

Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки, занепокоєний цією новиною.

"Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події", - заявив він.

Інциденти з дронами над Німеччиною

Зазначається, що у Шлезвіг-Гольштейні вже було кілька інцидентів із дронами. На початку вересня спеціальні сили поліції заблокували вантажне судно на Північно-Східноморському каналі, яке, ймовірно, використовувалося як база для польотів дронів.

У січні над базою протиповітряної оборони Patriot у Швесінгу поблизу Хузума (округ Північна Фрисландія) нібито неодноразово літали дрони.

У Брунсбюттелі (округ Дітмаршен) в серпні 2024 року було зафіксовано численні незаконні польоти дронів над критичною інфраструктурою.

Невідомі дрони над Данією

Нагадаємо, ввечері 25 вересня аеропорт Ольборг у Данії тимчасово закрили через чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі. Поліція Копенгагена повідомила, що отримали сотні дзвінків від місцевих жителів, які також повідомляли про помічені безпілотники.

Вперше невідомі дрони заблокували на кілька годин роботу аеропортів Копенгагена та Осло ввечері 22 вересня. Потім вони знову з’явилися 23 вересня над копенгагенським аеропортом "Каструп", через що летовище довелося тимчасово закривати.

Прем’єрка Метте Фредеріксен заявила, що ситуація з безпілотниками є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни". Крім того, вона не виключила можливу причетність РФ до появи безпілотників над Копенгагеном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"