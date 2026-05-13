Угорщина відреагувала на масований удар РФ по Закарпаттю

Уряд Угорщини відреагував на масовану атаку російських безпілотників на Закарпаття, під час якої було завдано ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан та Index.
Аніта Орбан повідомила, що уряд постійно стежить за подіями та внесе це питання до порядку денного сьогоднішнього засідання кабінету міністрів.
На момент її заяви було відомо про щонайменше п'ять влучань дронів у різних населених пунктах регіону, зокрема поблизу Сваляви та в Ужгороді.
"Ми рішуче засуджуємо напад. Ми постійно контактуємо з нашим генеральним консулом, кілька разів розмовляли з ним телефоном і просили інформацію про ситуацію", - наголосила міністерка.
За даними місцевої влади, цей обстріл став одним із наймасштабніших для регіону від початку повномасштабної війни.
Відомо про влучання в об'єкт промисловості та трансформатор на залізничній станції.
Голова ОВА Мирослав Білецький закликав жителів Закарпаття залишатися в укриттях через загрозу подальших атак.
Загалом під час цієї повітряної атаки російські війська застосували сотні ударних БПЛА типу "Shahed", які заходили в повітряний простір України з боку Білорусі та Чорного моря.
Нагадаємо, 13 травня російські окупаційні війська розпочали масовану комбіновану атаку по території України, яка від самого початку супроводжується застосуванням груп ударних безпілотників та загрозою ракетних ударів.
Пізніше радник міністра оборони України з позивним "Флеш" попередив, що російська повітряна атака по Україні триватиме щонайменше до обіду 14 травня.
Очікується, що вночі ворог здійснить пуск ракет після поточної хвилі ударних дронів.
За даними ГУР, дії Кремля вказують на підготовку до тривалого комбінованого удару по критичній інфраструктурі, енергетиці та будівлях влади, при цьому розвідка попереджає про можливість кількох хвиль атаки.
Станом на другу половину дня 13 травня російські безпілотники вже дісталися західних областей України, зокрема Буковини та Прикарпаття, де місцеві жителі повідомляли про вибухи.