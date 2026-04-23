Угорщина та Словаччина отримали перші партії нафти по "Дружбі"

Ремонт "Дружби"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив ділянку нафтопроводу на заході України, через що постачання нафти до Угорщини та Словаччини було призупинене.

У Будапешті та Братиславі звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона ці заяви заперечувала.

Через це Угорщина та Словаччина заблокували кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти Росії.

Розблокування кредиту та санкцій можливе лише після відновлення постачання нафти.