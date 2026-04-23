RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе"

15:13 23.04.2026 Чт
2 мин
Поставки полностью восстановлены
aimg Татьяна Степанова
Фото: Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" (Getty Images)

Венгрия и Словакия сегодня, 23 апреля, получили первые партии российской сырой нефти по отремонтированному нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерской нефтегазовой компании MOL Group.

Компания отметила, что сегодня получила первые партии сырой нефти на насосных станциях Фенешлитке и Будковце.

"Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводной системе "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва", - говорится в сообщении.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил участок нефтепровода на западе Украины, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

В Будапеште и Братиславе обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона эти заявления отрицала.

Из-за этого Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против России.

Разблокирование кредита и санкций возможно только после возобновления поставок нефти.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный в результате российского обстрела участок трубопровода отремонтирован и готов к работе.

Вчера АО "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора.

Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

Позже стало известно, что Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Также вчера вечером Венгрия заявила, что транзит нефти по "Дружбе" возобновили после длительного перерыва, первые объемы могут поступить уже в ближайшее время. А этой ночью поставки возобновились и в Словакию.

Добавим, что сегодня Евросоюз разблокировал для Украины кредитный пакет на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
