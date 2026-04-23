ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

Читайте також: У ЄС назвали терміни перших виплат Україні за кредитом на 90 млрд євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та пост президента Європейської ради Антоніо Коста в Х .

Що це за гроші та на що підуть

Йдеться про 90 мільярдів євро на два роки. За словами Зеленського, кошти спрямують на:

виробництво зброї всередині країни;

закупівлю зброї у партнерів - тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;

підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;

виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.

"Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов'язання перед українцями так, як це визначено законом", - заявив президент.

Фото: президент Володимир Зеленський назвав очікувану дату перших виплат

Президент Євроради: обіцяно - виконано

Підтвердив рішення і президент Європейської ради Антоніо Коста. За його словами, стратегія ЄС щодо України тримається на двох напрямках - зміцненні самої України та посиленні тиску на Росію.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", - написав він.

Коста зазначив, що сьогодні просунулися одразу в обох питаннях: розблокували кредит на 90 мільярдів євро, який забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026-2027 роки, а також ухвалили 20-й пакет санкцій проти Росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

"Європа тверда, єдина та непохитна у своїй підтримці України", - додав він.

Перший транш може надійти вже у травні-червні. Зеленський зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб пришвидшити цей процес.

"Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати як можна швидше, щоб ми до кінця травня, початку червня отримали гроші", - сказав