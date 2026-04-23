ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

15:02 23.04.2026 Чт
aimg Олена Чупровська
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ Фото: президент Євроради Антоніу Кошта, президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та пост президента Європейської ради Антоніо Коста в Х.

Що це за гроші та на що підуть

Йдеться про 90 мільярдів євро на два роки. За словами Зеленського, кошти спрямують на:

  • виробництво зброї всередині країни;
  • закупівлю зброї у партнерів - тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;
  • підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;
  • виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.

"Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов'язання перед українцями так, як це визначено законом", - заявив президент.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФФото: президент Володимир Зеленський назвав очікувану дату перших виплат (інфографіка РБК-Україна)

Президент Євроради: обіцяно - виконано

Підтвердив рішення і президент Європейської ради Антоніо Коста. За його словами, стратегія ЄС щодо України тримається на двох напрямках - зміцненні самої України та посиленні тиску на Росію.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", - написав він.

Коста зазначив, що сьогодні просунулися одразу в обох питаннях: розблокували кредит на 90 мільярдів євро, який забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026-2027 роки, а також ухвалили 20-й пакет санкцій проти Росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

"Європа тверда, єдина та непохитна у своїй підтримці України", - додав він.

Перший транш може надійти вже у травні-червні. Зеленський зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб пришвидшити цей процес.

"Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати як можна швидше, щоб ми до кінця травня, початку червня отримали гроші", - сказав

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні посли країн ЄС попередньо погодили кредит на 90 мільярдів євро та параметри 20-го санкційного пакету. Угорщина місяцями блокувала виділення коштів через зупинку нафтопостачання трубопроводом "Дружба" - і зняла вето лише після відновлення транзиту.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що вночі 23 квітня у Словаччині вперше майже за три місяці відновилось постачання російської нафти через "Дружбу".

Саме це стало ключовою умовою для зняття блокування кредиту з боку Угорщини та Словаччини.

Паралельно у Словаччині змінили думку щодо санкцій проти РФ.

Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні
