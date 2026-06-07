Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

У ніч на 7 червня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Цієї ночі росіяни атакували 236 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни в ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

У суботу, 6 червня, окупанти атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії в Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також вчора російські війська вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт, є постраждалі.