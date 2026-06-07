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Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

08:47 07.06.2026 Нд
2 хв
Безпілотники летіли з семи напрямків
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар Ілюстративне фото: сили ППО збили 215 дронів (Getty Images)
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У ніч на 7 червня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 236 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни в ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

У суботу, 6 червня, окупанти атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії в Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також вчора російські війська вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт, є постраждалі.

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ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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Росія атакувала Україну сотнями дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар
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