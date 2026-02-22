Угорщина дала задню щодо електрики Україні: з’явилася нова причина

Угорщина змінила риторику щодо можливого припинення постачання електроенергії Україні. Після гучних заяв про можливі обмеження в Будапешті тепер заявляють про необхідність "особливої обережності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Що заявив Сійярто

За словами угорського міністра, питання експорту електроенергії обговорювали під час урядової енергетичної ради. Він заявив, що припинення постачань може негативно вплинути на мешканців Закарпаття, де проживають етнічні угорці.

"Потрібно діяти з особливою обережністю, адже припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття і створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону", - сказав Сійярто.

Він також додав, що суперечка Будапешта нібито не з громадянами України, а з українською владою.

Що було раніше

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії Україні у разі, якщо не буде відновлений транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Пізніше Сійярто заявив, що Будапешт має намір заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, звинувативши Україну у нібито небажанні ремонтувати нафтопровід.

Водночас раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова у коментарі РБК-Україна зауважила, що оператори енергосистем країн ЄС не ухвалюють подібні рішення самостійно. Це пов'язано з тим, що їх робота координується в межах європейського об’єднання ENTSO-E.