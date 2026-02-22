Венгрия дала заднюю по электричеству Украине: появилась новая причина

Венгрия изменила риторику относительно возможного прекращения поставок электроэнергии Украине. После громких заявлений о возможных ограничениях в Будапеште теперь заявляют о необходимости "особой осторожности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Что заявил Сийярто

По словам венгерского министра, вопрос экспорта электроэнергии обсуждали во время правительственного энергетического совета. Он заявил, что прекращение поставок может негативно повлиять на жителей Закарпатья, где проживают этнические венгры.

"Нужно действовать с особой осторожностью, ведь прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы", - сказал Сийярто.

Он также добавил, что спор Будапешта якобы не с гражданами Украины, а с украинской властью.

Что было раньше

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине в случае, если не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Позже Сийярто заявил, что Будапешт намерен заблокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, обвинив Украину в якобы нежелании ремонтировать нефтепровод.

В то же время ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова в комментарии РБК-Украина отметила, что операторы энергосистем стран ЕС не принимают подобные решения самостоятельно. Это связано с тем, что их работа координируется в рамках европейского объединения ENTSO-E.