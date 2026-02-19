"Готові вжити контрзаходів": Сійярто знову накинувся на Україну через "Дружбу" та вибори

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у Facebook .

За словами угорського міністра, Україна нібито "політично шантажує" Угорщину та Словаччину.

"Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні", - йдеться у його публікації

Крім того, Сійярто заявив, що Угорщина "буде захищатися", і висловив впевненість, що постачання нафти й палива як в його країну, так і Словаччину відновляться.

"Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів", - написав угорський міністр.

Російська нафта та пошкодження "Дружби"

Угорщина не відмовляється від російської нафти, попри війну в Україні, і продовжує активну торгівлю з РФ, не шукаючи альтернативних джерел постачання газу та нафти.

Минулого року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не планує відмовлятися від російської нафти, пояснюючи це тим, що інші варіанти постачання, на його думку, є менш надійними.