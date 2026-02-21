Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні: названа умова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може ініціювати припинення аварійного постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлено поставки нафти до Словаччини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав у соцмережі Х.

За словами Фіцо, якщо постачання нафти не відновлять до понеділка, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити екстрені поставки електроенергії до України.

Фіцо заявив, що Словаччина з початку війни допомагає Україні, прийнявши на своїй території близько 180 тисяч українців та надаючи гуманітарну підтримку. Водночас він звинуватив українську сторону у припиненні постачання енергоресурсів.

"Спочатку він (Зеленський - ред.) зупинив постачання газу до Словаччини, що завдало нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив постачання нафти, що спричинило нам додаткові збитки та логістичні труднощі", - заявив Фіцо.

Крім того, Фіцо заявив, що відмовився підтримати новий військовий кредит для України, аргументуючи це позицією своєї країни.

Наскільки це критично для України

Водночас раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова у коментарі РБК-Україна зауважила, що частка Словаччини у структурі імпорту електроенергії до України становить близько 18%, тоді як Угорщини - 45%.

За її словами, у лютому Угорщина та Словаччина разом забезпечують близько 70% імпорту електроенергії, що є суттєвим обсягом - понад 1,4 ГВт додаткових потужностей.

Водночас аналітик наголосила, що Україна зможе частково перерозподілити обсяги через інші напрямки, хоча повністю замінити їх буде складно. Вона також припустила, що заяви словацької сторони наразі є радше політичними.

Чи можуть поставки реально зупинити

Орлова зазначила, що оператори енергосистем країн ЄС не ухвалюють подібні рішення самостійно, оскільки їхня робота координується в межах європейського об’єднання ENTSO-E.