Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні: названа умова
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може ініціювати припинення аварійного постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлено поставки нафти до Словаччини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у соцмережі Х.
За словами Фіцо, якщо постачання нафти не відновлять до понеділка, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити екстрені поставки електроенергії до України.
Фіцо заявив, що Словаччина з початку війни допомагає Україні, прийнявши на своїй території близько 180 тисяч українців та надаючи гуманітарну підтримку. Водночас він звинуватив українську сторону у припиненні постачання енергоресурсів.
"Спочатку він (Зеленський - ред.) зупинив постачання газу до Словаччини, що завдало нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив постачання нафти, що спричинило нам додаткові збитки та логістичні труднощі", - заявив Фіцо.
Крім того, Фіцо заявив, що відмовився підтримати новий військовий кредит для України, аргументуючи це позицією своєї країни.
Наскільки це критично для України
Водночас раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова у коментарі РБК-Україна зауважила, що частка Словаччини у структурі імпорту електроенергії до України становить близько 18%, тоді як Угорщини - 45%.
За її словами, у лютому Угорщина та Словаччина разом забезпечують близько 70% імпорту електроенергії, що є суттєвим обсягом - понад 1,4 ГВт додаткових потужностей.
Водночас аналітик наголосила, що Україна зможе частково перерозподілити обсяги через інші напрямки, хоча повністю замінити їх буде складно. Вона також припустила, що заяви словацької сторони наразі є радше політичними.
Чи можуть поставки реально зупинити
Орлова зазначила, що оператори енергосистем країн ЄС не ухвалюють подібні рішення самостійно, оскільки їхня робота координується в межах європейського об’єднання ENTSO-E.
Нафтопровід "Дружба"
Нагадаємо, транзит російської нафти територією України до Словаччини та Угорщини припинився наприкінці січня після ураження Росією перекачувальної станції нафтопроводу "Дружба". Через це Україна була змушена зупинити транспортування нафти до нафтопереробних заводів у цих країнах.
Щоб забезпечити себе сировиною, Словаччина та Угорщина почали використовувати стратегічні запаси та звернулися до Хорватії з пропозицією організувати постачання через її порт і нафтопровід. Водночас офіційний Загреб погодився допомогти, але без транспортування російської нафти.
18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного пального до України до моменту відновлення транзиту російської нафти. Таку позицію підтримав і уряд Словаччини.
Експерти українського ринку нафтопродуктів Сергій Куюн та Олександр Сіренко зазначили, що частка угорського та словацького дизпального на українському ринку становить до 10%, тому його можливу втрату можна компенсувати поставками з інших напрямків.
Також 18 лютого уряд Словаччини допустив можливість припинення експорту електроенергії до України у разі невідновлення роботи нафтопроводу. А 19 лютого видання About Hungary повідомило, що Будапешт розглядає варіант додаткового обмеження - зупинку постачання до України не лише дизпального, а й електроенергії та газу.