Енергетичний шантаж: чи залишиться Україна без світла та дизеля з Угорщини і Словаччини

Будапешт та Братислава посилюють тиск на Київ. Через зупинку нафтопроводу "Дружба" сусіди погрожують перекрити Україні постачання газу, дизелю та електроенергії.

Чи загрожують українцям через це блекаути та дефіцит пального на АЗС, – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Газу вистачить: Україна має великі запаси, тому зупинка імпорту не лякає. Єдиний спосіб для сусідів "перекрити трубу" — піти на хитрість і вигадати позаплановий ремонт.

Україна має великі запаси, тому зупинка імпорту не лякає. Єдиний спосіб для сусідів "перекрити трубу" — піти на хитрість і вигадати позаплановий ремонт. Дефіциту дизеля не буде: Україна замінить пальне з Угорщини та Словаччини на ресурс з інших країн.

Україна замінить пальне з Угорщини та Словаччини на ресурс з інших країн. Світло – слабке місце, але це блеф: зараз Угорщина та Словаччина дають нам аж 70% усього імпорту електроенергії. Але вони не можуть самі "перерізати дроти", бо такі рішення жорстко контролює ENTSO-E.

Рятівні запаси газу

Угорщина та Словаччина дійсно займають вагому частку у структурі імпорту газу до України. У січні з цих країн надійшло 322 млн кубометрів газу, що склало 46% від усього імпорту цього енергоресурсу, повідомив РБК-Україна аналітик ринку газу консалтингової компанії ExPro Михайло Свищо.

Частка Угорщини склала 38%, а Словаччини – 8%.

“Щодо газу – буде не приємно, але не критично. Пікові холоди ніби пройшли, видобуток стабілізувався, запаси в підземних сховищах – на 40% більше, ніж минулого року на цю ж дату”, – говорить він.

Експерт вважає, якщо Угорщина і Словаччина підуть на цей крок, то Україна зможе збільшити імпорт газу з Польщі, до того ж "Нафтогаз" вже законтрактував поставки зрідженого газу зі США через Грецію у березні цього року.

Обмеження від двох сусідів можуть вплинути на підготовку до наступного опалювального сезону, але значні запаси дають впевненість на цей сезон.

"У підземних сховищах значні запаси, щоб перекрити будь-які перебої з імпортом", – додає Михайло Свищо.

Запаси газу в підземних сховищах перевищуть минулорічний рівень на 40% (Getty Images)

Прямо заборонити приватним компаніям продавати газ Україні урядам Угорщини та Словаччини буде складно. Але, як припускає аналітик ExPro Consulting, вони мають інший важіль: місцеві державні оператори газотранспортних систем можуть раптово розпочати "позапланові ремонти", щоб фізично перекрити трубу.

"Це буде прецедент, такого ніколи не було. Більше того, поставки газу не мають ніякого відношення до зупинки нафтопроводу "Дружба", – наголосив експерт.

Альтернативні джерела дизелю

Частка угорського дизеля в Україні поступово зростала. Як пояснив у коментарі РБК-Україна аналітик компанії "НафтоРинок" Микола Сичов, минулого року через трубопровід "ПрикарпатЗахідТранс" Україна отримувала 9% усього імпортованого дизпалива, а вже в січні цього року це число сягнуло 11%.

"Призупинення не є критичними, але обсяги постачання – суттєві та відіграють важливу роль, адже надходять у одразу вглиб країни (трубопроводом - ред.)", – додає він.

В умовах холодної зимової погоди, для України є важливим постачання морозостійкого дизпалива. Але, як очікується, погода вже найближчим часом має покращитися.

"Позитивним чинником є покращення погодних умов, оскільки потреба у морозостійкому ресурсі групи MOL (угорська нафтова компанія - ред.) або Slovnaft (компанія зі Словаччини - ред.) зменшується", – зауважив Микола Сичов.

Аналітик переконаний, що зупинені обсяги дизелю Україна зможе замістити імпортом із Польщі (у т.ч. транзитом з Литви), Румунії, Греції і Туреччини.

"Паливо в Україну постачається різними маршрутами, наприклад, танкерами з Греції, баржами із Румунії, залізницею та автотранспортом", – додав Сичов.

Ризики для енергозабезпечення України

Найбільш значним є імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини. Як повідомила РБК-Україна аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова, частка Угорщини у структурі імпорту кіловат-годин до України склала 45%, а Словаччини - 18%. У 2025 році ці значення складали 42% і 19% відповідно.

"У лютому Угорщина та Словаччина спільно займають 70% у структурі імпорту. Ця частка є досить суттєвою та важливою для України – це понад 1,4 ГВт додаткових потужностей", – сказала аналітик.

Частка Угорщини та Словаччини в імпорті електроенергії до України становить 70% (Getty Images)

Україна зможе перерозподілити обсяги через інші напрями, але навряд чи вдасться замінити всі 100% у разі припинення поставок, вважає вона.

"Проте, на мою думку, наразі такі заяви є лише політичними залякуваннями і навряд чи поставки будуть припинені", – зауважила Орлова.

Оператори енергосистем ЄС не можуть самостійно приймати подібні рішення, їх діяльність є скоординованою в рамках об’єднання таких компаній у Європі (ENTSO-E), пояснила аналітик.