Чи вимагають від України відремонтувати нафтопровід "Дружба": у ЄС поставили крапку

Євросоюз не висував Україні якихось вимог або дедлайнів для ремонту нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина і Словаччина отримують нафту з Росії.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявила спікер Єврокомісії Анна-Кайса Ітконнен.

Вона зазначила, що Єврокомісія перебуває в контакті з владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність у питанні термінів ремонту нафтопроводу.

"Ми не штовхаємо, не тиснемо і не визначаємо для України жодних дедлайнів", - сказала Ітконнен.

Речниця ЄК зазначила, що Росія стратегічно і систематично знищувала українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Україна за допомогою від Євросоюзу докладає надзвичайних зусиль для того, щоб забезпечити лікарні та будинки теплом, а також дати можливість промисловості продовжувати роботу.

Варто зауважити, що раніше про тиск на Україну з боку Євросоюзу в питанні ремонту нафтопроводу "Дружба" писало видання Sky News. За його даними, в ЄС хотіли, щоб українські чиновники надали їм терміни ремонту трубопроводу.