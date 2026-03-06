Угорщина дала Україні три дні на відновлення транзиту нафти "Дружбою"

Конфлікт між Україною та Угорщиною

Нашгадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".

Будапешт пообіцяв зняти вето лише після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію.

Як повідомляють західні ЗМІ, через це Україна може залишитися без фінансування вже навесні.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

У відповідь Орбан заявив, що вважає ці слова погрозою не особисто йому, а всій Угорщині.

Угорський прем'єр вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні постачання нафти через трубопровід "Дружба" та пригрозив відновити його роботу силою.

У своїй заяві він наголосив, що "не буде ніяких компромісів" і має намір "силою зламати українську нафтову блокаду".

Сьогодні стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжувалися 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

Автівки, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, вдалося встановити за участі представників українського посольства в Будапешті та Міністерства закордонних справ України.

Водночас доля семи співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, досі залишається невідомою.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна звернеться до Європейського Союзу щодо "чіткої кваліфікації незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування".