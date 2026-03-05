ua en ru
Орбан почав погрожувати Україні "силою" через нафтопровід "Дружба"

16:51 05.03.2026 Чт
2 хв
Угорський прем'єр у передвиборчих перегонах продовжує виставляти Україну ворогом
aimg Валерій Ульяненко
Орбан почав погрожувати Україні "силою" через нафтопровід "Дружба" Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)

Угорський прем'єр Віктор Орбан вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні роботи нафтопроводу "Дружба" і погрожує відновити її силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана під час передвиборчої кампанії.

Читайте також: "Дамо його адресу нашим хлопцям": Зеленський пригрозив Орбану через блокування допомоги

Зокрема, він вчергове повторив свою заяву щодо припинення поставок нафти "Дружбою" нібито через Україну, і наголосив, що жодних угод не буде.

"Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба", - зазначив угорський прем'єр.

Стратегія Орбана перед виборами

Гучні ворожі заяви Орбана на адресу України пов’язують із наближенням парламентських виборів в Угорщині. Зокрема, угорський прем'єр використовує образ "зовнішнього ворога" та іноземний тиск як частину передвиборчої стратегії.

Однак це йому не дуже допомагає - угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, наприкінці лютого Віктор Орбан провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

Орбан зазначив, що з цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у президента України Володимира Зеленського допуску на об'єкт.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.

Потім у Будапешті та Братиславі почали звинувачувати в усьому Україну. На думку влади Угорщини та Словаччини, Україна не хоче відновлювати транзит нібито з політичних причин.

