Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Угорщина у четвер, 5 березня, взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з 2 банківських машин. В автомобілях були мільйонів доларів та євро, а також золото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України та офіційну заяву Ощадбанку.
Що сказав Сибіга
"Сьогодні в Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини цього наразі невідомі, так само як і їхній стан чи можливість зв’язатися з ними", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
Він зазначив, що семеро українців є працівниками Ощадбанку. Вони керували двома банківськими автомобілями, що прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.
"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та сама "сила", про яку сьогодні раніше заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", - наголосив міністр.
Він додав, що Україна вже надіслала ноту вимогою негайно звільнити українців. Окрім того, Київ звернеться до ЄС із закликом "дати чітку правову оцінку незаконним діям Угорщини - захопленню заручників та пограбуванню".
Що кажуть в Ощадбанку
У державному Ощадбанку підтвердили слова Сибіги та поінформували, що відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі наразі перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Проте місцеперебування працівників наразі невідоме.
"Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота", - поінформували у банку.
В Ощадбанку додали, що вимагають негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України.
Помста за "Дружбу"?
Нагадаємо, що в лютому Андрій Сибіга заявив, що Росія завдала удару по нафтопроводу "Дружба", після чого транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини припинився.
Наприкінці місяця прем'єр Віктор Орбан поговорив зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Після цього вони не погодилися з тим, що "Дружбу" відновити неможливо, і почали звинувачувати Україну в тому, що та нібито не хоче відновлювати транзит з політичних причин.
На тлі цього Угорщина і Словаччина хочуть створити "слідчу комісію" і вимагають від України допуску на об'єкт. Також Орбан вчора знову звинуватив Україну в нібито блокуванні роботи "Дружби", пригрозивши відновити її силою.