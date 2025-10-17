Угорщина не буде заарештовувати Путіна в Будапешті, - Сійярто

Сійярто дав зрозуміти, що Путіну не варто лякатися перспективи арешту за ордером МКС в Угорщині, коли російський диктатор приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Сійярто, дата та деталі зустрічі Трампа та Путіна будуть відомі згодом, коли їх обговорять посадовці трьох країн. Будапешт, мовляв, готовий "забезпечити належні умови" для переговорів, бо Угорщина буцімто "одна з найбезпечніших країн світу".

При цьому Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий МКС. Ба більше, на Путіна в Угорщині чекають "з повагою".

"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", - заявив угорський міністр.