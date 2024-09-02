Путін прилетів до Монголії, незважаючи на загрозу арешту

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 2 вересня, прибув до Монголії з візитом. Там його мають заарештувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости" у Telegram .

За інформацією російського видання, літак з Путіним приземлився у Монголії. Журналісти оприлюднили відповідне відео.

Диктатора мають заарештувати

Варто зауважити, що Монголія ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому. Тому країна має підкорятися рішенням Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Підставою для видачі ордера стало те, що глава Кремля підозрюється в причетності до депортації українських дітей на територію Росії. Крім Путіна, ордер на арешт також видали стосовно дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

Таким чином, Путін вперше більш ніж за рік відвідав країну, яка ратифікувала Римський статут.

За даними Bloomberg, глава Кремля отримав від Монголії запевнення, що його не заарештують.