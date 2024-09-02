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Путін прилетів до Монголії, незважаючи на загрозу арешту

Понеділок 02 вересня 2024 17:31
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Путін прилетів до Монголії, незважаючи на загрозу арешту Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 2 вересня, прибув до Монголії з візитом. Там його мають заарештувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости" у Telegram.

За інформацією російського видання, літак з Путіним приземлився у Монголії. Журналісти оприлюднили відповідне відео.

Диктатора мають заарештувати

Варто зауважити, що Монголія ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому. Тому країна має підкорятися рішенням Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Підставою для видачі ордера стало те, що глава Кремля підозрюється в причетності до депортації українських дітей на територію Росії. Крім Путіна, ордер на арешт також видали стосовно дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

Таким чином, Путін вперше більш ніж за рік відвідав країну, яка ратифікувала Римський статут.

За даними Bloomberg, глава Кремля отримав від Монголії запевнення, що його не заарештують.

Мета візиту

Варто зауважити, що, як пише прес-служба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.

Його візит пов'язаний з роковинами "перемоги радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол".

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