Трамп назвав терміни нової зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Зокрема, журналісти запитали у Трампа, чи є у нього графік зустрічі з Путіним. У відповідь він сказав:

"Я б сказав, протягом двох тижнів. Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо, уже призначено. Вони вже говорили про це", - заявив президент США.

Він також додав, що вважає їхню телефонну розмову дуже гарною і продуктивною. За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним і вони ухвалять рішення, маючи на увазі ситуацію щодо війни РФ проти України.