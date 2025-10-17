ua en ru
Трамп назвав терміни нової зустрічі з Путіним

П'ятниця 17 жовтня 2025 00:01
UA EN RU
Трамп назвав терміни нової зустрічі з Путіним Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Зокрема, журналісти запитали у Трампа, чи є у нього графік зустрічі з Путіним. У відповідь він сказав:

"Я б сказав, протягом двох тижнів. Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо, уже призначено. Вони вже говорили про це", - заявив президент США.

Він також додав, що вважає їхню телефонну розмову дуже гарною і продуктивною. За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним і вони ухвалять рішення, маючи на увазі ситуацію щодо війни РФ проти України.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, у четвер 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За її підсумками сторони домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч їхніх радників високого рівня.

Також він анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті, щоб обговорити можливість припинення "безславної" війни Росії проти України.

Він також повідомив, що в п'ятницю на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить свою розмову з Путіним.

"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - написала Трамп у себе в соцмережах.

Також зазначимо, що цього ж вечора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у нього теж була розмова з Трампом. Він повідомив, що триває підготовка до мирного саміту.

