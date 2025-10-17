Венгрия не будет арестовывать Путина в Будапеште, - Сийярто

Сийярто дал понять, что Путину не стоит пугаться перспективы ареста по ордеру МУС в Венгрии, когда российский диктатор приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Сийярто, дата и детали встречи Трампа и Путина будут известны позже, когда их обсудят чиновники трех стран. Будапешт, мол, готов "обеспечить надлежащие условия" для переговоров, потому что Венгрия якобы "одна из самых безопасных стран мира".

При этом Сийярто дал понять, что Будапешт проигнорирует ордер на арест Путина, выданный МУС. Более того, Путина в Венгрии ждут "с уважением".

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", - заявил венгерский министр.