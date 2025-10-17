Венгрия не будет арестовывать Путина в Будапеште, - Сийярто

Венгрия вслед за Монголией и Таджикистаном отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Сийярто дал понять, что Путину не стоит пугаться перспективы ареста по ордеру МУС в Венгрии, когда российский диктатор приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Сийярто, дата и детали встречи Трампа и Путина будут известны позже, когда их обсудят чиновники трех стран. Будапешт, мол, готов "обеспечить надлежащие условия" для переговоров, потому что Венгрия якобы "одна из самых безопасных стран мира".
При этом Сийярто дал понять, что Будапешт проигнорирует ордер на арест Путина, выданный МУС. Более того, Путина в Венгрии ждут "с уважением".
"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", - заявил венгерский министр.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Путина обвинили в похищении украинских детей.
Теоретически, все 125 стран-участниц Римского статута МУС должны выполнять такое решение. Однако этот принцип уже нарушила Монголия в сентябре 2024 года, а вслед за ней недавно выполнять ордер отказался Таджикистан. Поэтому Венгрия попала в очень "уважаемую" компанию.
Напомним, Трамп 16 октября после разговора с Путиным анонсировал встречу с российским диктатором. Предполагается, что саммит пройдет в столице Венгрии, Будапеште, в течение ближайших двух недель.
После этого Сийярто публично анонсировал старт подготовки к встрече президента США с диктатором РФ в Будапеште. А пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поспешил созвониться с Путиным.