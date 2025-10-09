Гостює замість арешту. ЄС нагадав Таджикистану про ордер МКС на Путіна
Російський диктатор Володимир Путін гостює в Таджикистані, незважаючи на ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську служба зовнішніх зв'язків.
Таджикистан є країною-учасницею Римського статуту МКС, проте свої зобов'язання щодо виконання ордера на арешт не виконала.
Євросоюз висловив підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності за всі злочини за міжнародним правом, порушення прав людини та зловживання, що випливають з агресії РФ.
Зазначається, що ЄС продовжує підтримувати розслідування, що проводить прокурор МКС в Україні, та закликає всі держави до співпраці.
Ордер МКС на арешт Путіна
Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за викрадення українських дітей. Всі 125 країн-учасниць Римського статуту МКС мають виконувати таке рішення.
Незважаючи на обов'язковий характер такого рішення, минулого року Путін зміг без будь-яких перешкод відвідати Монголію, яка є країною-учасницею МКС. Влада країни відмовилася від арешту російського диктатора.
Для Монголії якихось реальних наслідків після такого рішення не було.