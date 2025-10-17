ua en ru
Головна » Новини » Політика

Будапешт зробив кроки в підготовці до зустрічі Трампа з Путіним: з'явилися деталі

Будапешт, П'ятниця 17 жовтня 2025 13:18
UA EN RU
Будапешт зробив кроки в підготовці до зустрічі Трампа з Путіним: з'явилися деталі Фото: голова МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував старт підготовки до зустрічі лідерів у Будапешті - президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сійярто.

Угорський міністр опублікував в соцмережі кадр, де він стоїть обличчям до вікна і розмовляє телефоном. У підписі до фото він зазначив, що обговорив з радником глави Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим процес підготовки до саміту Трамп-Путін.

"На черзі підготовка - Юрій Ушаков, головний радник президента РФ з зовнішньої політики", - йдеться в дописі до фото.

Будапешт зробив кроки в підготовці до зустрічі Трампа з Путіним: з'явилися деталіФото: Сійярто обговорю з Ушаковим саміт Трамп-Путін у Будапешті (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Відомо, що напередодні ввечері Сійярто також розмовляв з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Темою обговорення була зустріч лідерів в Будапешті.

"Угорщина, як острів миру, готова прийняти саміт, ми забезпечимо всі умови, щоб президенти провели успішні перемовини один з одним, щоб мир повернувся в Європу", - написав угорський міністр незадовго до розмови з Ушаковим.

Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп 16 жовтня після розмови з Путіним анонсував зустріч з російським диктатором. Їх саміт має пройти в Будапешті протягом найближчих двох тижнів.

Російська сторона також оголосила підготовку до зустрічі Трампа та Путіна.

Крім того, вчора прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що після телефонної розмови з президентом Трампом планує в п’ятницю обговорити питання саміту з Путіним.

За його словами, зустріч лідерів США та Росії могла б відбутися в багатьох країнах поза Європою, але в Європі нібито "краще місце, ніж Будапешт, немає".

Як відомо, це буде друга зустріч Трампа з Путіним після початку його другої каденції з січня цього року.

Попередній саміт пройшов 15 серпня в Анкориджі. Однак, як раніше повідомили в РФ, "позитивний імпульс зустрічі на Алясці вичерпав себе".

Зазначимо, що зустріч Путіна з Трампом має відбутися після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні український та американський лідери проведуть зустріч в Білому домі.

В рамках перебування глави держави в США очікується обговорення, зокрема, постачання до України далекобійних ракет Tomahawk.

Дональд Трамп Будапешт Зустріч Трампа та Путіна
