Будапешт зробив кроки в підготовці до зустрічі Трампа з Путіним: з'явилися деталі

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував старт підготовки до зустрічі лідерів у Будапешті - президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сійярто.

Угорський міністр опублікував в соцмережі кадр, де він стоїть обличчям до вікна і розмовляє телефоном. У підписі до фото він зазначив, що обговорив з радником глави Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим процес підготовки до саміту Трамп-Путін.

"На черзі підготовка - Юрій Ушаков, головний радник президента РФ з зовнішньої політики", - йдеться в дописі до фото.

Фото: Сійярто обговорю з Ушаковим саміт Трамп-Путін у Будапешті (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Відомо, що напередодні ввечері Сійярто також розмовляв з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Темою обговорення була зустріч лідерів в Будапешті.

"Угорщина, як острів миру, готова прийняти саміт, ми забезпечимо всі умови, щоб президенти провели успішні перемовини один з одним, щоб мир повернувся в Європу", - написав угорський міністр незадовго до розмови з Ушаковим.