Угода з Іраном: США наполягають на забороні збагачення урану

Переговори США та Ірану

Іран відхилив пропозицію про створення регіонального консорціуму зі збагачення урану за межами країни. Пропозицію 19 червня обговорювали спецпредставник президента США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Іран вимагає від США натиснути на Ізраїль, щоб той припинив бомбардувати іранські військові та ядерні об'єкти. Тільки після припинення обстрілів Тегеран готовий повноцінно повернутися до переговорів.

Ізраїль, зі свого боку, просить США втрутитися у війну, щоб знищити найголовніший об'єкт іранської ядерної програми. Мається на увазі завод зі збагачення урану, розташований у Фордо, який наразі є невразливим для ізраїльського озброєння.

США можуть вступити у війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо участі у війні проти Ірану протягом наступних двох тижнів. За даними ЗМІ, Трамп схиляється до того, щоб дозволити військам США завдати удару по заводу у Фордо.

Проте реалізацію плану атаки відклали через низку побоювань. Зокрема, Трамп переймається за ефективність американських бомб - він не знає, чи здатні вони знищити завод у Фордо.

З іншого боку масла у вогонь підливає Конгрес, який 19 червня презентував спільну резолюцію демократів та республіканців. Вона прямо забороняє президенту США втручатися у війну між Іраном та Ізраїлем.

Втім, як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Ціон Алон, Ізраїль буде продовжувати операцію навіть у разі, якщо США відмовляться надавати допомогу. Чекати два тижні Ізраїль не планує - там очікують відповіді Трампа "так", або "ні" протягом наступних двох діб.

Щобільше, для ліквідації іранського заводу у Фордо Ізраїль готовий вдатися до ризикованої наземної операції. Якщо Трамп не допоможе знищити цей об'єкт, туди буде відправлено ізраїльський спецназ.

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