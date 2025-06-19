В Ізраїлі чекають на рішення США про удари по Ірану протягом 2 діб, - ЗМІ

Ізраїльські чиновники очікують, що США вже протягом 48 годин ухвалять рішення про приєднання до ударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Очікується, що вони (США - ред.) приєднаються, але ніхто не тисне на них. Вони мають ухвалити власне рішення", - розповів виданню неназваний ізраїльський чиновник.

Він уточнив, що про таке рішення Ізраїль може дізнатися протягом 24-48 годин.

Також джерело видання звернуло увагу, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повністю погоджує свої погрози на адресу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

"Кац завжди робить свої заяви відповідно до того, що просить його зробити Нетаньяху. Він не робить цього самостійно", - розповів він.