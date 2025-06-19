Трамп схиляється до удару по ядерному об'єкту в іранському Фордо, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп попередньо схвалив рішення про удар американських літаків по іранському заводу зі збагачення урану в Фордо. Таким чином в Білому домі планують не допустити появи ядерної зброї у Тегерану, яку той може створити у найкоротші терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську службу новин CBS News .

Трамп, за даними видання, проінформований про ризики та переваги удару по Фордо. Він вважає, що виведення цього об'єкта з ладу потрібне, оскільки є ризик того, що Тегеран все ж таки заволодіє ядерним озброєнням.

"Він вважає, що вибору особливо немає. Завершення роботи означає знищення Фордо", - сказав один зі співрозмовників журналістам.

Видання підтвердило, що Трамп попередньо схвалив плани нападу на Іран ще ввечері 17 червня. Проте він досі не прийняв остаточного рішення з цього приводу. Трамп очікує, що Іран добровільно відмовиться від ядерної програми й завдавати удару по Фордо вже не буде потреби.

Американська розвідка тим часом передала Білому дому звіти, у яких вказано приблизну швидкість створення ядерної зброї Тегераном. Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф під час закритих слухань стверджував, що Іран вважається близьким до набуття ядерної зброї.

Заява Реткліффа не співпадає з офіційною позицією розвідки США. Там вважають, що керівництво Ірану не віддавало офіційного наказу про створення ядерної бомби - про що повідомили Конгресу США. Але чиновник продовжує стверджувати, що правий саме він, а не інші американські розвідувальні служби.