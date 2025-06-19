Трамп зволікає з ударом по Ірану через сумніви в ефективності зброї США, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними джерел видання, Трамп запропонував представникам Міноборони завдати ударів по Ірану лише за умови, що так звана бомба, яка "знищує бункери", гарантовано знищить к ритично важливий об'єкт зі збагачення урану у Фордо.

Йому сказали, що бомба GBU-57 (вага 13,6 тонни) знищить обʼєкт, але він у це не вірить.

Президент США поки не дав "зеленого світла" для ударів. На його думку, загроза втручання США підштовхне Іран до переговорів. Також у Пентагоні є думка, що знищити об'єкт у Фордо може лише тактична ядерна зброя, а її використання Трамп не розглядає.

Зазначається, що використання звичайних бомб, навіть з кількома GBU-57, не дозволить дістати достатньо глибоко під землю, а лише обвалить тунелі на обʼєкті та поховає його під завалами.

Для повного знищення Фордо, який, за оцінками ізраїльської розвідки, розташований на глибині до 90 метрів, США потрібно завдати удару звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну бомбу.

"Ця ситуація підкреслює складний характер такого удару та те, який успіх він матиме: скидання GBU-57, ймовірно, затримає здатність Ірану отримувати уран для зброї на кілька років, але не завершить програму повністю", - йдеться у матеріалі.

Варто додати, що знищення Фордо - це ключовий момент, щоб позбавити Іран можливості зробити ядерну зброю. МАГАТЕ виявило, що на об'єкті збагатили уран до 83,7%, а для ядерної зброї потрібно 90%.