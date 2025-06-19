Чи буде Ізраїль продовжувати операцію проти Ірану без США: думка політика
Ізраїль, ймовірно, не припинятиме свою операцію зі знищення ядерних об'єктів Ірану навіть за умови відмови США від участі.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон.
"Я думаю, що безвідносно того, допоможуть нам Сполучені Штати чи ні, Армія оборони Ізраїлю буде продовжувати до того рубежу, коли ми будемо переконані, що ядерна програма Ірану або повністю знищена, або відкинута на роки назад", - підкреслив Цион Алон.
За його словами, Ізраїлю буде складно знищити ядерну програму без знищення об'єкта у Фордо, який, за різними оцінками, розташований на глибині від 50 до 100 метрів під землею.
Він звернув увагу, що в Ізраїлю немає американських протибункерних бомб вагою 13 тонн. Також немає і літаків, які можуть їх нести. Йдеться про американські бомбардувальники B-2 або B-52.
"Відповідно, ми змушені або розробляти, я так припускаю, якісь інші сценарії, або просто чекати на США, коли президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) вийде з ілюзії можливості домовитися з Іраном та укласти якийсь договір і перейде від слів до справи. Тому що риторика Трампа змінюється тричі на день, ми це все прекрасно знаємо", - додав політик.
Операція Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, Ізраїль минулого тижня розпочав операцію проти Ірану під назвою "Пробудження лева".
Однією з головних цілей є знищення ядерних об'єктів Ірану, щоб країна не змогла отримати ядерну зброю.
Примітно, що деякі ядерні об'єкти Ірану розташовані глибоко під землею. І та зброя, яку має Ізраїль, не може їх зруйнувати.
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