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США та Іран провели прямі переговори на тлі ескалації з Ізраїлем, - Reuters

Четвер 19 червня 2025 20:14
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США та Іран провели прямі переговори на тлі ескалації з Ізраїлем, - Reuters Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька дзвінків. Вони обговорювали дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвані дипломати розповіли виданню, що Аракчі під час перемовин попередив Віткоффа, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, що почалися 13 червня.

Також, за словами джерел Reuters, під час переговорів було коротко обговорено пропозицію США про створення регіонального консорціуму, який збагачуватиме уран за межами Ірану, але Тегеран поки що відхилив цю пропозицію.

Неназваний регіональний дипломат, близький до Тегерана, сказав, що Аракчі передав Віткоффу, що Тегеран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо Вашингтон чинитиме тиск на Ізраїль, щоб той припинив війну.

"Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран готовий повернутися до переговорів щодо ядерної програми, але не зможе цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування", - розповів виданню європейський дипломат.

За даними одного з джерел, перший дзвінок був ініційований Вашингтоном.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль почав ракетні удари по Ірану, оскільки той відмовився підписувати зі США ядерну угоду за 60 днів.

Ізраїль за допомогою таких атак хоче знищити ядерну програму Ірану, щоб країна не почала виробляти власну ядерну зброю.

Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Ціон Алон, Ізраїль буде продовжувати операцію навіть у разі, якщо США нададуть йому пряму допомогу.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Стів Віткофф
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