США та Іран провели прямі переговори на тлі ескалації з Ізраїлем, - Reuters

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька дзвінків. Вони обговорювали дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Неназвані дипломати розповіли виданню, що Аракчі під час перемовин попередив Віткоффа, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, що почалися 13 червня.

Також, за словами джерел Reuters, під час переговорів було коротко обговорено пропозицію США про створення регіонального консорціуму, який збагачуватиме уран за межами Ірану, але Тегеран поки що відхилив цю пропозицію.

Неназваний регіональний дипломат, близький до Тегерана, сказав, що Аракчі передав Віткоффу, що Тегеран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо Вашингтон чинитиме тиск на Ізраїль, щоб той припинив війну.

"Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран готовий повернутися до переговорів щодо ядерної програми, але не зможе цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування", - розповів виданню європейський дипломат.

За даними одного з джерел, перший дзвінок був ініційований Вашингтоном.