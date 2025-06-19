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США можуть втрутитися у війну з Іраном? Трамп пообіцяв рішення за 2 тижні

Вашингтон, Четвер 19 червня 2025 21:04
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США можуть втрутитися у війну з Іраном? Трамп пообіцяв рішення за 2 тижні Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої прямої участі США у війні з Іраном протягом наступних двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона нагадала, що у ЗМІ з'явилося багато чуток про можливе рішення американського лідера безпосередньо брати участь у конфлікті Ізраїлю з Іраном. У світлі цих подій вона процитувала самого Трампа:

"З огляду на те, що в найближчому майбутньому існує значна ймовірність проведення переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я прийму рішення про те, чи вступати в конфлікт, протягом наступних двох тижнів".

Лівітт ще раз підкреслила, що це пряма цитата президента США.

Заяви Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що він роздумує над прямою участю США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Зокрема, йшлося про удари по ядерних об'єктах Ірану.

Пізніше американський лідер наголосив, що він "може вступити у війну, але може і не вступити". За його словами, ніхто не знає, що він збирається робити.

На цьому тлі вже з'явилися погрози Ірану атакувати американські військові бази на Близькому Сході, якщо США втрутяться у війну.

Варто зауважити, що участь США у війні є вкрай необхідною для того, щоб знищити ядерний об'єкт у Фордо.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, тільки в американців є бомби, які можуть пробити цей завод, що розташований глибоко під землею в скелях.

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Ізраїль Іран Білий дім Дональд Трамп
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