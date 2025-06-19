У Конгресі США хочуть заборонити Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану

Конгрес США підготував резолюцію, щоб заборонити президенту Дональду Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану. Проєкт розробили спільно демократи і республіканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт резолюції на сайті Конгресу США.

Проєкт резолюції запропонував республіканець-конгресмен Палати представників Томас Массі, об'єднавшись з деякими демократами.

"Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - сказав напередодні Массі.

У резолюції йдеться, що президенту США відповідно до розділу 5 Резолюції про воєнні повноваження доручають вивести американські війська "з несанкціонованих бойових дій в Ірані".

У висновках документа зазначають, що Конгрес має виключне право оголошувати війну, а законодавці не зробили цього та не надали спеціального дозволу на такі дії.