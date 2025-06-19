У Конгресі США хочуть заборонити Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану
Конгрес США підготував резолюцію, щоб заборонити президенту Дональду Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану. Проєкт розробили спільно демократи і республіканці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт резолюції на сайті Конгресу США.
Проєкт резолюції запропонував республіканець-конгресмен Палати представників Томас Массі, об'єднавшись з деякими демократами.
"Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - сказав напередодні Массі.
У резолюції йдеться, що президенту США відповідно до розділу 5 Резолюції про воєнні повноваження доручають вивести американські війська "з несанкціонованих бойових дій в Ірані".
У висновках документа зазначають, що Конгрес має виключне право оголошувати війну, а законодавці не зробили цього та не надали спеціального дозволу на такі дії.
"Конгрес цим доручає президенту припинити використання Збройних сил Сполучених Штатів у бойових діях проти Ісламської Республіки Іран або будь-якої частини уряду чи військових сил, окрім випадків, коли це прямо дозволено оголошенням війни або спеціальним дозволом на застосування військової сили проти Ірану", - йдеться у резолюції.
Загострення між Ізраїлем та Іраном
Конфлікт між Ізраїлем і Іраном перейшов у фазу активного військового протистояння. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав авіаударів по іранських ядерних та військових об’єктах, заявивши, що атака була вимушеною, бо Тегеран наблизився до створення ядерної зброї.
У відповідь вже наступної ночі Іран випустив понад 150 ракет по території Ізраїлю, загостривши ситуацію в регіоні.
Проте конфлікт не вщухає. Сьогодні, 19 червня, Іран вдарив по лікарні "Сорока" у Беер-Шеві.
Тим часом, за даними Bloomberg, США готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями. А The Wall Street Journal повідомляє, що Дональд Трамп уже схвалив план атаки, але тимчасово відклав його реалізацію.
The Guardian з посиланням на джерела пише, що Трамп переймається за ефективність американських бомб і чи зможуть вони знищити критично важливий об'єкт зі збагачення урану у Фордо.
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