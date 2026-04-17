Угода з Іраном буде "за день-два": Трамп анонсував фінал війни

Подробиці майбутньої угоди

Дональд Трамп заявив, що переговори щодо довгострокового мирного плану з Тегераном знаходяться на фінальній стадії.

За його словами, зустріч делегацій має відбутися цими вихідними, а саму угоду можуть укласти "протягом наступного дня-двох".

Головною умовою домовленостей є повна відмова Ірану від ядерних розробок.

Трамп підкреслив, що мораторій не матиме терміну дії.

"Без жодних років, це необмежений термін", - наголосив американський президент, коментуючи тривалість призупинення ядерної програми Ірану.

Також Трамп спростував інформацію про можливе розморожування 20 мільярдів доларів іранських активів в обмін на передачу запасів збагаченого урану.

Він кілька разів повторив "ні", відповідаючи на запитання про повернення будь-яких коштів Тегерану.

Ситуація в Ормузькій протоці та Лівані

На тлі новин про ймовірне перемир'я Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден на час 10-денного припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Це вже спричинило різке падіння світових цін на нафту - марка Brent подешевшала більш ніж на 10%.

Водночас Трамп зауважив, що морська блокада суден, які прямують до іранських портів, залишатиметься чинною до моменту остаточного підписання "100% ширшої угоди".

Щодо ситуації в Лівані, президент США висловив вимогу припинити ізраїльські удари.

"Ізраїль має зупинитися. Вони не можуть продовжувати підривати будівлі. Я цього не дозволю", - заявив він.