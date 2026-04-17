Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes , про це Трамп заявив на відповідь питання журналістів.

Що сказав Трамп про Україну

На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив він.

Іран в пріоритеті

Трамп прямо сказав, де зараз зосереджена його увага.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і "Хезболлу".

Переговори щодо Ірану тривають

На питання про конкретні строки наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.