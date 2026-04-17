Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України

10:05 17.04.2026 Пт
Трамп пояснив, чому Україна відійшла на другий план
aimg Олена Чупровська
Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes, про це Трамп заявив на відповідь питання журналістів.

Що сказав Трамп про Україну

На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив він.

Іран в пріоритеті

Трамп прямо сказав, де зараз зосереджена його увага.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і "Хезболлу".

Переговори щодо Ірану тривають

На питання про конкретні строки наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.

Тим часом США вже попередили європейських союзників про затримку поставок зброї - через виснаження власних запасів через іранську кампанію. Особливо гострий дефіцит - у системах ПВО типу Patriot, які критично потрібні й Україні.

Також ми писали, що Трамп вперше прокоментував масовану атаку РФ проти України. "Я вважаю, що це жахливо", - відповів Трамп.

