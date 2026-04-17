RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сделка с Ираном будет "через день-два": Трамп анонсировал финал войны

21:24 17.04.2026 Пт
2 мин
Иран уже пошел на уступки, которые раньше казались невозможными?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios.

Читайте также: Трамп сделал новое заявление относительно войны РФ против Украины

Подробности будущего соглашения

Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.

По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить "в течение следующего дня-двух".

Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.

Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.

"Без всяких лет, это неограниченный срок", - подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.

Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.

Он несколько раз повторил "нет", отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.

Ситуация в Ормузском проливе и Ливане

На фоне новостей о вероятном перемирии Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время 10-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Это уже вызвало резкое падение мировых цен на нефть - марка Brent подешевела более чем на 10%.

В то же время Трамп отметил, что морская блокада судов, следующих в иранские порты, будет оставаться в силе до момента окончательного подписания "100% более широкого соглашения".

Относительно ситуации в Ливане, президент США потребовал прекратить израильские удары.

"Израиль должен остановиться. Они не могут продолжать взрывать здания. Я этого не позволю", - заявил он.

Переговоры США и Ирана

Напомним, что США и Иран "в принципе договорились" о новом соглашении. Несмотря на существенный прорыв, между сторонами все еще оставались нерешенные вопросы, которые требовали дополнительных согласований.

Также СМИ отмечали, что Дональд Трамп на фоне падения рейтингов и роста цен на энергоносители может пойти на уступки Ирану. В частности, предполагалось, что он может изменить тактику или пожертвовать частью требований для скорейшего завершения войны и стабилизации рынков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний восток