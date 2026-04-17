ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Заява Ірану про відкриття Ормуза обвалила ціни на нафту

17:00 17.04.2026 Пт
2 хв
Brent опустилася нижче 90 доларів, нівелювавши тижневе зростання
aimg Анастасія Никончук
Заява Ірану про відкриття Ормуза обвалила ціни на нафту Фото: нафтовий танкер (GettyImages)

Світові ціни на енергоносії відчутно знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Нафта різко пішла вниз

Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 90 доларів за барель, фактично нівелювавши зростання, зафіксоване раніше цього тижня.

Водночас американська нафта WTI також подешевшала, наблизившись до позначки 85 доларів.

Що заявив Іран

"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошено повністю відкритим на решту терміну перемир'я за узгодженим маршрутом", - написав Арагчі в Х.

Реакція ринків і газу

На тлі цієї заяви подешевшав і європейський газ - котирування знижувалися майже на 10%, наблизившись до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Учасники ринку сприйняли ці сигнали як можливе зниження ризиків для поставок енергоресурсів через ключовий маршрут.

Контекст і очікування

Оптимізм інвесторів посилився на тлі очікувань зниження напруженості. Раніше конфлікт серйозно вплинув на поставки, оскільки рух нафти через Ормуз було обмежено, що торкнулося значної частини світового ринку.

Додатковий тиск на ціни чинили повідомлення про можливі переговори між США та Іраном, а також обговорення розморожування частини іранських активів.

Аналітики зазначають, що поточна динаміка пов'язана з переглядом ризиків: ринок закладає сценарій стабілізації та поступового відновлення поставок, хоча повне відкриття маршрутів поки що залишається під питанням.

Нагадуємо, що навіть у разі відкриття Ормузької протоки ціни на паливо можуть не повернутися до попереднього рівня: учасники ринку, побоюючись нових перебоїв, закуповуватимуть нафту із запасом, що здатне збільшити їхні витрати.

Зазначимо, що європейська авіаційна галузь зіткнулася із загрозою серйозної кризи через гострий дефіцит реактивного пального, що виник на тлі бойових дій США та Ізраїлю проти Ірану, які фактично порушили ключові маршрути постачання енергоресурсів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки НАФТА Іран Близький Схід
