Заява Ірану про відкриття Ормуза обвалила ціни на нафту

Світові ціни на енергоносії відчутно знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Нафта різко пішла вниз

Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 90 доларів за барель, фактично нівелювавши зростання, зафіксоване раніше цього тижня.

Водночас американська нафта WTI також подешевшала, наблизившись до позначки 85 доларів.

Що заявив Іран

"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошено повністю відкритим на решту терміну перемир'я за узгодженим маршрутом", - написав Арагчі в Х.

Реакція ринків і газу

На тлі цієї заяви подешевшав і європейський газ - котирування знижувалися майже на 10%, наблизившись до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Учасники ринку сприйняли ці сигнали як можливе зниження ризиків для поставок енергоресурсів через ключовий маршрут.

Контекст і очікування

Оптимізм інвесторів посилився на тлі очікувань зниження напруженості. Раніше конфлікт серйозно вплинув на поставки, оскільки рух нафти через Ормуз було обмежено, що торкнулося значної частини світового ринку.

Додатковий тиск на ціни чинили повідомлення про можливі переговори між США та Іраном, а також обговорення розморожування частини іранських активів.

Аналітики зазначають, що поточна динаміка пов'язана з переглядом ризиків: ринок закладає сценарій стабілізації та поступового відновлення поставок, хоча повне відкриття маршрутів поки що залишається під питанням.