США та Іран "у принципі домовилися" про угоду: ЗМІ дізналися про прорив у переговорах

У переговорах між США та Іраном досягнуто принципового прогресу, що дає змогу говорити про можливе наближення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

США та Іран наблизилися до угоди

США та Іран "в принципі згодні" на укладення угоди за підсумками переговорів, повідомив Reuters ключовий пакистанський посередник, який бере участь у діалозі між сторонами.

За його словами, під час неофіційної дипломатії за останні дні було зафіксовано відчутний прогрес, а низку складних питань вдалося зрушити з місця під час зустрічей у Тегерані цього тижня.

Роль посередників і можливі терміни

Як зазначається, де-факто керівник Пакистану фельдмаршал Асім Мунір відіграв важливу роль у просуванні переговорного процесу, допомагаючи сторонам подолати найбільш чутливі розбіжності.

За попередніми даними, на наступному етапі обговорень може бути підписано меморандум про взаєморозуміння, після чого протягом приблизно 60 днів сторони розраховують вийти на повноцінну угоду.

Заяви США та Ірану

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що угода перебуває на фінальній стадії, а конфлікт "має незабаром завершитися".

Він також припустив можливість поїздки в Ісламабад у разі підписання документа.

Водночас іранські джерела уточнюють, що низка розбіжностей між сторонами поки що зберігається і потребує додаткового узгодження.