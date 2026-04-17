Трамп може піти на поступки Ірану: Politico дізналось несподівані деталі

Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну з Іраном переговорами. І через падіння рейтингів та зростання цін може виявитися набагато поступливішим до Тегерана, ніж заявляє публічно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , про це заявили високопосадовці з країн Перської затоки та США, знайомі з перебігом переговорів.

Чиновник: Трамп дуже хоче, щоб це закінчилося

"Я думаю, що він погодиться на більше компромісів, бо дуже хоче, щоб це закінчилося", - сказав анонімний високопосадовець із країн Перської затоки.

За його словами, Трамп "серйозно налаштований на переговори і дуже хоче, щоб це закінчилося, але іранці поки що відмовляються дати йому те, що йому потрібно, щоб зберегти обличчя та піти".

Що стримує угоду

Попри заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про "остаточну пропозицію" на переговорах в Ісламабаді, внутрішні перемовини тривають. Трамп у четвер, 16 квітня, заявив, що новий раунд особистих переговорів може відбутися вже найближчими вихідними.

"Іран хоче укласти угоду, і ми дуже добре з ними поводимося", - сказав він журналістам перед відльотом до Лас-Вегаса.

Але є конкретні розбіжності:

Мораторій на збагачення урану. Адміністрація Трампа пропонує 20 років - Іран погоджується лише на 5.

Адміністрація Трампа пропонує 20 років - Іран погоджується лише на 5. Вивезення збагаченого урану. США вимагають, щоб Іран передав запаси частково збагаченого урану третій країні - Тегеран відмовляється.

США вимагають, щоб Іран передав запаси частково збагаченого урану третій країні - Тегеран відмовляється. "Ядерний пил". Трамп заявив, що Іран "погодився повернути ядерний пил, який знаходиться глибоко під землею" - Тегеран це не підтвердив.

Водночас Трамп не виключив можливість того, що Іран збагачуватиме уран для цивільних цілей у майбутньому. Білий дім на пряме запитання конкретної відповіді не дав.

Блокада і її ціна

Трамп запровадив морську блокаду Ормузької протоки, щоб позбавити Іран нафтових доходів і повернути його до переговорів. Але аналітики вказують: що довше протока закрита, то дорожча нафта - і то більше це шкодить самому Трампу.

"Чим довше протока закрита, що призводить до зростання цін на нафту, тим важче президенту в політичному плані", - зазначив Ейк Фрейманн, стипендіат Стенфордського університету.

Блокаду підтримують близько 10 000 американських військовослужбовців. Директор бюджету Білого дому Расс Воут визнав, що адміністрація ще не визначила навіть "приблизного" обсягу фінансування, потрібного від Конгресу на цей конфлікт.

Які козирі має Іран

Президент Фінляндії Алекс Стубб під час виступу у Вашингтоні прямо заявив: "Іран зараз тримає багато карт у своїх руках. Боюся, що це реальність".

Глава Міжнародного енергетичного агентства попередив: у Європи залишилося "можливо, приблизно шість тижнів" запасу авіаційного палива до того, як дефіцит нафти призведе до масового скасування рейсів.

Якщо Трамп все ж зупинить блокаду і погодиться на угоду з можливістю збагачення урану в майбутньому - це поставить під сумнів усю логіку того, навіщо починалася ця війна.

"Важко виправдати чи навіть пояснити те, що сталося за останній місяць", - сказав Крістофер Гілл, п'ятиразовий посол США.