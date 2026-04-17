Іран відкрив Ормузьку протоку

Іран сьогодні, 17 квітня, відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на час припинення вогню в Лівані.

"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран", - написав Арагчі. Варто зазначити, що вчора ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США. Однак це нібито можливо лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту. Фото: інфографіка РБК-Україна Реакція Трампа Президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social підтвердив, що Ормузька протока повністю відкрита. "Однак морська блокада (Ірану - ред.) залишиться в повній силі і діятиме виключно щодо Ірану доти, доки наші угоди з Іраном не будуть завершені на 100%!" - звернув увагу він. За словами американського лідера, процес укладання угод має пройти дуже швидко, оскільки більшість питань уже узгоджені.