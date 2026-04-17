Іран відкрив Ормузьку протоку
Іран сьогодні, 17 квітня, відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на час припинення вогню в Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мініста закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі у соцмережі Х.
"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран", - написав Арагчі.
Варто зазначити, що вчора ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США.
Однак це нібито можливо лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.
Фото: інфографіка РБК-Україна
Реакція Трампа
Президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social підтвердив, що Ормузька протока повністю відкрита.
"Однак морська блокада (Ірану - ред.) залишиться в повній силі і діятиме виключно щодо Ірану доти, доки наші угоди з Іраном не будуть завершені на 100%!" - звернув увагу він.
За словами американського лідера, процес укладання угод має пройти дуже швидко, оскільки більшість питань уже узгоджені.
Блокування Ормузької протоки
Нагадаємо, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального.
Президент США Дональд Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в американського лідера і подальші заяви про вихід із НАТО.
Слід зазначити, що Тегеран заявляв у своє виправдання, що Ормузька протока відкрита, але лише для суден не ворожих Ірану країн.
Після початку перемир'я зі США Іран відкрив Ормузьку протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль.
Хоча в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.
Додамо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Сторони не змогли досягти результату - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.
Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він заявив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.
А 15 квітня Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку.