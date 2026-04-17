Сделка с Ираном будет "через день-два": Трамп анонсировал финал войны

Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios .

Подробности будущего соглашения

Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.

По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить "в течение следующего дня-двух".

Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.

Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.

"Без всяких лет, это неограниченный срок", - подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.

Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.

Он несколько раз повторил "нет", отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.

Ситуация в Ормузском проливе и Ливане

На фоне новостей о вероятном перемирии Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время 10-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Это уже вызвало резкое падение мировых цен на нефть - марка Brent подешевела более чем на 10%.

В то же время Трамп отметил, что морская блокада судов, следующих в иранские порты, будет оставаться в силе до момента окончательного подписания "100% более широкого соглашения".

Относительно ситуации в Ливане, президент США потребовал прекратить израильские удары.

"Израиль должен остановиться. Они не могут продолжать взрывать здания. Я этого не позволю", - заявил он.