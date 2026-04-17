Сделка с Ираном будет "через день-два": Трамп анонсировал финал войны
Иран согласился на бессрочное приостановление своей ядерной программы и не будет получать от США никаких замороженных активов. Финальное соглашение о прекращении войны может быть подписано уже в ближайшие дни.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios.
Подробности будущего соглашения
Дональд Трамп заявил, что переговоры по долгосрочному мирному плану с Тегераном находятся на финальной стадии.
По его словам, встреча делегаций должна состояться в эти выходные, а само соглашение могут заключить "в течение следующего дня-двух".
Главным условием договоренностей является полный отказ Ирана от ядерных разработок.
Трамп подчеркнул, что мораторий не будет иметь срока действия.
"Без всяких лет, это неограниченный срок", - подчеркнул американский президент, комментируя продолжительность приостановления ядерной программы Ирана.
Также Трамп опроверг информацию о возможном размораживании 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на передачу запасов обогащенного урана.
Он несколько раз повторил "нет", отвечая на вопрос о возвращении каких-либо средств Тегерану.
Ситуация в Ормузском проливе и Ливане
На фоне новостей о вероятном перемирии Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время 10-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".
Это уже вызвало резкое падение мировых цен на нефть - марка Brent подешевела более чем на 10%.
В то же время Трамп отметил, что морская блокада судов, следующих в иранские порты, будет оставаться в силе до момента окончательного подписания "100% более широкого соглашения".
Относительно ситуации в Ливане, президент США потребовал прекратить израильские удары.
"Израиль должен остановиться. Они не могут продолжать взрывать здания. Я этого не позволю", - заявил он.
Переговоры США и Ирана
Напомним, что США и Иран "в принципе договорились" о новом соглашении. Несмотря на существенный прорыв, между сторонами все еще оставались нерешенные вопросы, которые требовали дополнительных согласований.
Также СМИ отмечали, что Дональд Трамп на фоне падения рейтингов и роста цен на энергоносители может пойти на уступки Ирану. В частности, предполагалось, что он может изменить тактику или пожертвовать частью требований для скорейшего завершения войны и стабилизации рынков.