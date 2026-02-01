ua en ru
Удар по тилу ворога: "АТЕШ" знищив зв'язок і РЕБ окупантів

Херсонська область , Неділя 01 лютого 2026 07:30
Ілюстративне фото: РЕБ РФ (Міністерство оборони РФ)
Автор: Марина Балабан

"АТЕШ" завдав удару по системі зв'язку та послабив РЕБ окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

На Арабатській стрілці, неподалік населеного пункту Стрілкове агент "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.

На самій вежі були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.

Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутнє, що створює повітряне "вікно" для завдання ударів дронами по окупантам у Криму.

"Дії агентів "АТЕШ" демонструють, що навіть віддалені та, на перший погляд, захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу", - ідеться у дописі руху.

Успішні диверсії руху "АТЕШ"

Раніше повідомлялось, що агенти руху "АТЕШ" провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.

Також партизани руху атакували залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку, знищивши тепловоз, який використовували для перевезення військових вантажів та забезпечення російського угруповання біля Куп'янська. Виведення локомотива з ладу спричинило збої у формуванні ешелонів і порушення графіків відправлення техніки та озброєння.

Крім того, агенти "АТЕШ" провели диверсію на території Ростовської області РФ. Біля Ростова-на-Дону вони підпалили релейні шафи на важливому залізничному вузлі, фактично паралізувавши роботу логістичного центру, який забезпечує окупаційні війська на південних напрямках.

