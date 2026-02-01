Удар по тилу ворога: "АТЕШ" знищив зв'язок і РЕБ окупантів

"АТЕШ" завдав удару по системі зв'язку та послабив РЕБ окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram .

На Арабатській стрілці, неподалік населеного пункту Стрілкове агент "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.

На самій вежі були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.

Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутнє, що створює повітряне "вікно" для завдання ударів дронами по окупантам у Криму.

"Дії агентів "АТЕШ" демонструють, що навіть віддалені та, на перший погляд, захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу", - ідеться у дописі руху.