Удар по тылу врага: "АТЕШ" уничтожил связь и РЭБ оккупантов

"АТЕШ" нанес удар по системе связи и ослабил РЭБ оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram .

На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов дронами по оккупантам в Крыму.

"Действия агентов "АТЕШ" демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу", - говорится в сообщении движения.