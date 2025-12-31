Партизани "Атеш" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку
Партизанський рух "Атеш" дезорганізував залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш".
Як повідомляється, у Залізничному районі Воронежа агенти руху успішно провели диверсію: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.
Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.
Подібні втручання підривають стійкість усієї логістичної мережі російських військ та допомагають Силам оборони України звільняти території Харківської області, пояснюють представники партизанського руху.
"Агенти "Атеш" продовжують методично знищувати інфраструктуру, що забезпечує військові операції ЗС РФ. Путінська армія зазнає втрат у всіх тилових містах як на окупованих українських територіях, так і в глибині РФ завдяки боротьбі наших агентів", - ідеться у дописі руху.
Диверсії руху "Атеш"
Рпніше повідомлялось, що агенти партизанського руху "Атеш" провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: вони паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.
У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.
Також у жовтні, партизани "Атеш" порушили графік руху ешелонів із військовою технікою та особовим складом у Ростовській області РФ. Тоді диверсія сталася в Новочеркаську.
Крім того, 21 вересня агенти руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виробництва ракет. Мова про підприємство, яке виготовляє ракети Х-59.