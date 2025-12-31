Партизани "Атеш" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" продовжують методично знищувати інфраструктуру, що забезпечує військові операції ЗС РФ. Путінська армія зазнає втрат у всіх тилових містах як на окупованих українських територіях, так і в глибині РФ завдяки боротьбі наших агентів", - ідеться у дописі руху.

Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.

Як повідомляється, у Залізничному районі Воронежа агенти руху успішно провели диверсію: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.

Диверсії руху "Атеш"

Рпніше повідомлялось, що агенти партизанського руху "Атеш" провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: вони паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Також у жовтні, партизани "Атеш" порушили графік руху ешелонів із військовою технікою та особовим складом у Ростовській області РФ. Тоді диверсія сталася в Новочеркаську.

Крім того, 21 вересня агенти руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виробництва ракет. Мова про підприємство, яке виготовляє ракети Х-59.