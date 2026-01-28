Диверсія в Іжевську: зупинено роботу заводу, що працює на ВПК РФ

Агенти руху "АТЕШ" частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram .

Агенти руху провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.

Завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.

"Поки Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах", - ідеться у дописі руху.