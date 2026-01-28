ua en ru
Диверсія в Іжевську: зупинено роботу заводу, що працює на ВПК РФ

Росія, Середа 28 січня 2026 06:36
UA EN RU
Диверсія в Іжевську: зупинено роботу заводу, що працює на ВПК РФ Ілюстративне фото: завод ВПК РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенти руху "АТЕШ" частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Агенти руху провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.

Завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.

"Поки Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах", - ідеться у дописі руху.

Успішні диверсії руху "АТЕШ"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що учасники руху "АТЕШ" завдали удару по залізничній логістиці РФ на Куп’янському напрямку. Тоді партизани знищили тепловоз, який використовували для транспортування військових вантажів, зокрема для забезпечення російського угруповання в районі Куп’янська.

Виведення локомотива з ладу призвело до збоїв у формуванні військових ешелонів і порушення графіків відправлення поїздів із озброєнням та технікою.

Крім того, агенти руху здійснили чергову диверсію на території Ростовської області РФ. У районі Ростова-на-Дону їм вдалося порушити роботу важливого залізничного вузла, який відіграє ключову роль у постачанні російської армії.

Через підпал релейних шаф було фактично зупинено роботу основного логістичного центру, через який забезпечуються окупаційні війська на південних напрямках.

Раніше, у жовтні 2025 року, "АТЕШ" уже зривали рух військових ешелонів у Ростовській області - тоді диверсія сталася в Новочеркаську.

