"АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

Неділя 21 грудня 2025 06:50
"АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону Фото: тепер плани ворога під загрозою зриву (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели чергову диверсію в Ростовській області РФ. Цього разу вони паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

У публікації уточнюється, що диверсія була здійснена на "стратегічному залізничному вузлі в Байтейську, що призвело до певних наслідків.

"У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках", - пише "АТЕШ".

Партизани зазначили, що через цей вузол ворог переправляє військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом і зокрема боєприпасами. Зокрема, поставки йдуть для угруповань РФ на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Криму.

"Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок і зривів у поставках для окупантів. Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога. Тепер військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву", - сказано в пості.

В "АТЕШ" додали, що їхні партизани продовжують систематично руйнувати тилову інфраструктуру ворога.

Інші інциденти

Нагадаємо, кілька місяців тому, у жовтні, партизани "АТЕШ" теж порушили графік руху ешелонів із військовою технікою та особовим складом у Ростовській області РФ. Тоді диверсія сталася в Новочеркаську.

Крім того, ми писали, що 21 сьогодні агенти руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виробництва ракет. Мова про підприємство, яке виготовляє ракети Х-59.

