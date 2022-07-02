Удар России по Одесской области и визовый режим с РФ: новости за 1 июля

Российская ракета ударила в многоэтажный дом в Одесской области, Верховная рада назначила нового омбудсмена, визовый режим с Россией вступил в силу. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 1 июля - в материале РБК-Украина.

Российская ракета ударила в многоэтажный дом в Одесской области

В ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

На данный момент известно о 21 погибшем.

Визовый режим с Россией вступил в силу

Украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу в пятницу, 1 июля.

Теперь граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. Кроме того, установлено, что граждане РФ - жители приграничных регионов Российской Федерации въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Стало известно, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины

Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на вопрос РБК-Украина.

В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО. "Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос", - отметил Ермак, намекнув, что от курса на НАТО никто не отказывается.

Путин заговорил об ускоренном объединении с Беларусью из-за санкций Запада

Санкционная политика Запада якобы подталкивает Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на форуме регионов Беларуси и РФ, который проходит в Гродно.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивают нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций", - заявил он.

Рада назначила нового омбудсмена

Парламент избрал нового уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Им стал нардеп Дмитрий Лубинец. За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.

Напомним, что Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека.

Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: какие ограничения ждут курильщиков в июле

Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступают в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытия всех курилок в помещениях на предприятиях.

Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Подробнее о том, где теперь запрещено курение – в материале РБК-Украина.

Борщ - наш! Теперь популярное украинское блюдо под защитой ЮНЕСКО

Борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь культура приготовления этого блюда находится под охраной. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Facebook.

Он рассказал, что 1 июля на 5 внеочередном заседании внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.

Короткая передышка с дождями и жара снова вернется

Погода в Украине в ближайшие дни порадует небольшой прохладой. Часть областей затянет грозами и дождями. Но жара снова вернется и уже к понедельнику синоптики снова обещают до +32 градусов.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни - читайте в материале Styler.