Путин заговорил об ускоренном объединении с Беларусью из-за санкций Запада

Санкционная политика Запада якобы подталкивает Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на форуме регионов Беларуси и РФ, который проходит в Гродно.