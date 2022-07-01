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Путин заговорил об ускоренном объединении с Беларусью из-за санкций Запада

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Москва, Пятница 01 июля 2022 16:28
Путин заговорил об ускоренном объединении с Беларусью из-за санкций Запада Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Санкционная политика Запада якобы подталкивает Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на форуме регионов Беларуси и РФ, который проходит в Гродно.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивают нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия и Беларусь согласовали все вопросы по созданию Союзного государства.

До этого лидер белорусского режима Александр Лукашенко исключал объединение с Российской Федерацией.

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