В ЕС назвали военным преступлением ракетный удар России по Одесской области
ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.
Официальный Брюссель требует от Москвы прекратить наносить удары против мирного населения.
"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.
Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.
На данный момент известно о 21 погибшем.
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